國道遊覽車翻覆8傷 疑司機恍神
國道一號八堵交流道往台北方向匝道，今天上午發生大型遊覽車翻覆意外，造成8人輕傷。初步釐清後不排除司機一時恍神，導致車輛失控，確切原因仍待釐清。
基隆市政府消防局表示，今天上午7時12分獲報基隆市暖暖區，國道一號南下2.7公里，八堵交流道入口匝道往台北方向，有大型遊覽車翻覆，消防局立刻派出多輛消防、救護車趕往現場；8名傷者僅受到輕傷挫傷，沒有生命危險。
整起意外造成遊覽車翻覆匝道路旁，車頭嚴重損毀，駕駛車窗碎裂，而車內一片狼藉，乘客的物品散落一地，所幸車輛並非在國道高速行駛，減低衝撞力道。
消防局表示，車上的司機與乘客共8名傷者皆為輕傷，意識清楚，但飽受虛驚。有乘客表示，當時車上的乘客很少，突然感覺到車上微微傾斜，車身隨即倒向一旁，過程時間很短，也不清楚實際狀況。
警方初步釐清後，不排除是60歲吳姓司機歲疑似連日來感冒未癒，又有服用感冒藥，駕駛時一時恍神，導致車輛翻覆；司機的左腳踝有撕裂傷，醫院隨即進行縫合處理，至於意外發生主因，仍待警方進一步鑑識。1060106
(中央社)
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