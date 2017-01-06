謝系立委涉運彩風波？ 謝長廷：咎由自取

謝長廷在臉書上回應有關家人的報導。(圖/取自駐日代表謝長廷臉書)

謝長廷在臉書上回應有關家人的報導。(圖/取自駐日代表謝長廷臉書)

駐日代表謝長廷6日在個人臉書上回應有關台灣媒體對台灣家人的報導。文中提及年代播出女兒維芬受傷的新聞，友好紛紛來電關心，在此對子女最近發生的事情做個説明：

一、女兒維芬在去年八月底帶孫子到藝術學院參加音樂比賽時，摔倒跌落階梯而腦部受傷，緊急送醫開刀，昏迷不醒一段日子，因為平常並無聘雇幫傭，我太太急忙回台協助照顧三個孫子女。絕非如部份媒體所說回台處理謝維洲的賭債。

二、謝維洲涉及簽購運動彩券一事，他身為公眾人物，自應受媒體嚴厲監督。雖然他自認委屈，辯稱運動彩券是政府核准發行，並非賭博也不違法，更沒欠債千萬元的事實，但我認為頻繁簽購運彩才有今日後果，咎由自取，應該嚴格自省自律，要求其不必澄清也不該辯解。

三、女兒維芬已經清醒過來，目前順利復健中，我們夫婦終於攞脫生死別離的痛苦煎熬，此刻內心充滿感恩，外界如何誤解渲染，已經無力計較也無所謂，何況政界打滾數十年，也難保曾經無心曲解或傷害他人，這次的事件，願意平靜以果報消業的心境，接受一切發生的事情，也在此謝謝友好的關心。

四、倒是媒體報導有「謝系立委」出面代維洲談判打折，並清償賭債云云，因涉及政界友人聲譽，必須在此鄭重聲明，並無此事，報導之媒體既然指出是「謝系立委」，應有名有姓，不妨刊出接受檢驗，避免再造新業，傷害無辜。

(中時)