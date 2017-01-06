勞陣：工會領袖對勞工發展影響調查出爐

勞陣發表工會領袖對台灣勞工發展調查報告。（王英豪攝）

工會幹部是基層勞工心聲的代言人，但長期以來台灣社會一直忽略其對於公共政策的看法。勞陣為了更進一步了解工會領導人的看法，因此根據各縣市勞動局登記之企業工會為調查對象，在全國共發出近千份問卷，希望藉由這份問卷瞭解工會領導人對於「工會體制」、「裁決機制」、「非典勞動」與「經貿自由化」等層面的意見與看法，以做為下階段台灣工會發展的動力。

(中時)