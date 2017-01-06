耗資4兆 美將採購12艘核武裝潛艇

我要評比

圖為美國海軍所繪製的哥倫比亞級戰略核潛艇（SSBN 826）示意圖。（圖/美國海軍）

五角大廈武器採購首長即將隨美國總統20日交接走馬換將，不過採購、科技暨後勤次長肯達爾（Frank Kendall）在卸任前，周三晚快馬加鞭，簽署了發展先進核武裝潛艇的決策備忘錄。而這項造價可能達1280億美元（約4兆台幣）的專案，正是美國海軍口中的當務之急。

肯達爾說：「我希望趁離職前把它搞定。」

彭博（Bloomberg）新聞社指出，未來30年，美國將投入數以兆計美元，將陸、海、空核武全都到位的「戰略核三角」（Nuclear Triad）武力現代化。而發展新型哥倫比亞級（Columbia-class）核潛艇，加上維修與支援，正是這計畫的一部分。

美國現任總統歐巴馬支持這計畫，而即將入主白宮的川普似乎也表達了支持，他在推文中寫道：「美國必須大幅加強並擴張核能力，直到全世界對核武恢復理智。」

而主導汰換俄亥俄級（Ohio-class）核潛艇，發展哥倫比亞級核潛艇專案的，將是通用動力（General Dynamics）公司，至於擔任它首席轉包商的，則是亨廷頓英戈爾斯工業公司（Huntington Ingalls Industries）。

這項專案的花費，僅次於發展F-35戰機的3,790億美元（約12兆台幣），以及多功能彈道飛彈防禦網的1530億美元（約5兆台幣）。

(中時電子報)