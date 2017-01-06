Wonder Girls合約將屆 可能解散

南韓女團Wonder Girls與JYP娛樂的經紀合約將在1月中旬到期，相關人士表示，部分成員與其他經紀公司接觸的消息在歌壇傳出，可能走向解散之路。

南韓「亞洲經濟」指出，由製作人兼歌手朴軫永領導的JYP娛樂表示，「現在正在商議是否續約。」

2007年以「Irony」出道的5人組合Wonder Girls，曾憑藉熱曲「Tell Me」、「Nobody」等人氣飆升，擁有眾多粉絲。後來因隊長先藝嫁給旅居加拿大的韓裔牧師、隊友昭熙改行演戲，由旅居香港的韓僑婑斌加入，維持著目前善美、譽恩、惠林及婑斌的4人組合。1060106

(中央社)