不滿年金改革 全教總全台發起爭議行動
全國教師工會總聯合會（全教總）不滿官版年金改革方案規避雇主責任，政府又拒絕辯論，將於全台發起集體請假、校園發聲等「爭議行動」。
全教總理事長張旭政表示，會使用「爭議行動」而非「抗議」，是因為全教總一向支持合理改革，和其他拒絕改革的團體不一樣。但官版年改規避雇主責任、嚴重影響教師新陳代謝，並不保證基金永續，全教總向總統府提出「公開辯論」後被拒絕，因此才要發起行動。
張旭政今天和多個縣市教師組織代表一同在台北召開記者會，喊出「共同補繳，一起負責」，多次強調他們支持年金改革，但不滿政府避重就輕，對許多方案都沒有說清楚、講明白，官版方案讓人失望。
全教總將於各縣市選擇適當地點推動「校園發聲」，以及教師「集體請假」，向各縣政府陳情，並展開連署行動，到總統蔡英文臉書留言等。
新北市教育人員產業工會代表指出，教師會展現「團結權」，並作為「勞動教育」的實踐，但原則上會選擇沒有課程要上時參與活動，不會影響學生的學習權益。1060106
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。