不滿年金改革 全教總全台發起爭議行動

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全國教師工會總聯合會（全教總）不滿官版年金改革方案規避雇主責任，政府又拒絕辯論，將於全台發起集體請假、校園發聲等「爭議行動」。中央社記者陳至中台北攝 106年1月6日

全國教師工會總聯合會（全教總）不滿官版年金改革方案規避雇主責任，政府又拒絕辯論，將於全台發起集體請假、校園發聲等「爭議行動」。

全教總理事長張旭政表示，會使用「爭議行動」而非「抗議」，是因為全教總一向支持合理改革，和其他拒絕改革的團體不一樣。但官版年改規避雇主責任、嚴重影響教師新陳代謝，並不保證基金永續，全教總向總統府提出「公開辯論」後被拒絕，因此才要發起行動。

張旭政今天和多個縣市教師組織代表一同在台北召開記者會，喊出「共同補繳，一起負責」，多次強調他們支持年金改革，但不滿政府避重就輕，對許多方案都沒有說清楚、講明白，官版方案讓人失望。

全教總將於各縣市選擇適當地點推動「校園發聲」，以及教師「集體請假」，向各縣政府陳情，並展開連署行動，到總統蔡英文臉書留言等。

新北市教育人員產業工會代表指出，教師會展現「團結權」，並作為「勞動教育」的實踐，但原則上會選擇沒有課程要上時參與活動，不會影響學生的學習權益。1060106

(中央社)