體驗水火無情 化工廠員工防火演訓

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高雄市消防局邀集多名石化工廠員工代表參與防火救災演訓，分別在模擬的室內空間及油槽點燃實火後演練，近距離面對大火和高溫輻射熱，體驗水火無情。（翻攝照片）中央社記者陳朝福傳真 106年1月6日

高雄市消防局邀集多名石化工廠員工代表參與防火救災演訓，分別在模擬的室內空間及油槽點燃實火後演練，近距離面對大火和高溫輻射熱，體驗水火無情。

高雄市消防局今天表示，為加強石化工廠員工防火救災演訓，第五大隊結合岡山、路竹、永安及彌陀區的化工廠防火管理人員辦理消防講習及實火演練。

演訓狀況逼真，在儲槽點上熊熊參天烈火，濃煙高溫大火達5層樓高，在警消安全警戒及指導下，參訓人員全副武裝拿起水線瞄子輪流體驗撲滅災害。

參訓人員都表示，第一次近距離面對大火和高溫輻射熱，真的體驗到水火無情的感覺。

演訓課程除了近距離滅火，也包括以近年來工廠火災案例分析火災發生原因及後果，再點燃「火災燃燒室」，實際觀看火災燃燒成長期、最盛期等狀況，了解火場發生演變狀況，並教導正確使用滅火器等常備消防器材。1060106

(中央社)