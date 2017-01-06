不滿人只會出張嘴嫌棄 羅友志嗆「閉嘴做事去」
「台客名嘴」羅友志，常將周遭觀察到的生活現象，在臉書發文與網友討論，今早他表示對某些只會放馬後炮的酸民行為看不下去，直接開嗆「閉嘴！做事去」。
羅友志先是舉例說明，當一群人看棒球經典賽時，總有些人邊看邊發牢騷，「打那麼爛，平常過太爽啦」、「球明明很慢，居然接不到，手沒力喔」；有時跟些自認是「美食家」的人吃飯，總是邊吃邊嫌棄，「煮太爛，火都不會控制」、「這樣的菜都敢端上桌，要是我…」，這讓他內心常浮出OS，「你最好自己下去打看看」、「你最好自己煮一碗來給我吃看看」，讓他痛批多數人「出一張嘴」評論最會。
他更舉近日議題「一例一休」為例，表示95%沒當過「老闆」的人，總被95%裡面5%的「這些人」影響著，然後對著5%當老闆的品頭論足，但重點5%的「這些人」卻是連一天老闆都沒當過，讓他大嘆這就是社會亂象，更嗆聲這些有發話權的人「閉嘴吧，好好做事去」。
(中時電子報)
關鍵字：羅友志
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