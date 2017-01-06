春節將屆 勞發署桃竹苗分署推薦社企伴手禮、遊程
為協助多元團體及社會企業拓展行銷，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署今年迎接農曆春節再推薦伴手禮並擴及遊程。
勞動力發展署桃竹苗分署長丁玉珍表示，農曆春節將屆，勞發署桃竹苗分署也特別推薦多元就業開發方案輔導團體推出的伴手禮如財團法人台灣省私立啟智技藝中心創建的BOSKE咖啡豆、咖啡掛耳包及天使焙可手工餅乾等禮盒、新竹縣寶山鄉新城社區發展協會的手工烏糖禮盒、苗栗縣頭屋鄉象山社區發展協會的年度限量釀造醋、蔬果酵素及醋禮盒。
想要趁著連假帶著全家出遊，丁玉珍也推薦新竹縣3處，例如有「關西銀座」之稱、地處老街區的新竹縣關西鎮藝術小鎮發展協會人文之旅；芎林鄉紙寮窩劉傳老造紙文化發展協進會，專人導覽重新認識以竹造紙這項夕陽產業的前世今生，體驗DIY手工抄紙樂趣；寶山鄉新城社區發展協會則將糖業與黑糖重新包裝，企劃新城風糖農村體驗遊程。
桃竹苗分署105年讓社會企業前進上市、上櫃公司設立市集，丁玉珍說，106年將結合更多上市櫃公司辦理市集，倡議人與環境的公平交易、生態平衡的農業模式及文化的純粹性等，達到社會企業發展的願景。
(工商)
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