再傳捷報 波音望能奪印廉航3千億737訂單

印度香料航空未來的波音737 MAX塗裝。（圖/波音官網）

美國航空製造商波音（Boeing Co.）似乎在新年連傳捷報，繼昨日傳出拿下奇異電子（GE Capital Aviation Services）與捷克航空集團的80架客機訂單後，如今又傳出有望能搶下印度第四大航空- 香料航空（SpiceJet）至少92架737型客機（Boeing 737）的訂單，如順利簽下，此筆訂單總值上看101億美元（約3,333億台幣）。若最終無破局，勢必能讓去年（2016）屢遭挫敗的波音於新的一年重振英姿。

據彭博社（Bloomberg）報導，波音似乎有望一洗去年的頹勢，在新的一年大展鴻圖。繼昨日80架737 MAX型訂單後，今又有消息指出，有望能擊敗對手空中巴士集團（Airbus Co.），拿下印度第四大航空公司- 香料航空共92架客機的訂單，該訂單包含52架新添購的737 MAX型客機，以及對42架於2年前下訂的同型客機重新議價，一旦完成協議，訂單總價可望上看101億美元（約3,333億台幣）。此一捷報勢必能讓波音洗刷去年度的悶氣，並更有信心將737 MAX銷售至全世界。

作為印度第二大廉價航空，執飛國內航線的現役龐巴迪Dash 8客機。（達志影像/Shutterstock）

印度廉航龍頭靛藍航空的A320型客機與機身塗裝。（圖/Sean D Silva@維基百科）

波音737 MAX型客機是在原來737客機基礎上改良研發的新型機種，目前尚無正式服役的客機，預計將在今年中下旬、也是舊型737客機首飛50週年交貨第一架，當前737 MAX的全球訂單已累積達3,400架。737 MAX型客機共分為700、800、900三種熱銷類型，波音更為新崛起的廉價航空設計專屬的737 MAX 200型。就以MAX 800型來說，總載客量為162人、滿載最大航程為6,704公里，未來將成為各家航空的區域航線主力，與最大勁敵空中巴士集團的新型A320 neo客機成對抗態勢

印度香料航空，是當地第二大的廉價航空，受惠於印度快速成長的中產階級人口，與目前市場龍頭靛藍航空（IndiGo）呈現激烈競爭狀態，不僅搶客源、連使用客機來源都分陣營。空中巴士集團在印度擁有極高的市占率，包含靛藍航空、走吧航空（GoAir）和亞航印度（AirAsia Bhd）都是空巴A320機型的死忠支持者，只有香料航空採用波音系列客機執飛。面對由空巴稱霸、但擁有17間航空公司的印度航空市場，將是未來波音攻城掠地的新目標。

(中時電子報)