台鐵開放西部幹線訂票 首日已售20萬張
臺鐵局於今（6）日零時起，開放106年春節假期西部幹線對號列車，106年1月6日至2月2日電話語音、網路及超商訂票。截至今日上午9時止，總計完成11萬6,762筆、20萬0,051張訂票，訂票過程順利。
請完成訂票之旅客務必於2日內（含訂票當日）至臺鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。逾期未取之車票，將於1月8日上午9時重新釋出。截至上午8時車票預訂概況：
一、臺北往臺中、高雄方向
1月26日11時至27日16時，長途自強號座位已售完，其餘各日期、時段，中、短途自強號及莒光號尚有餘票。
二、高雄、臺中往臺北方向
1月31日8時至2月1日19時，長途自強號座位已售完，其餘各日期、時段，中、短途自強號及莒光號尚有餘票。
因旅客隨時有取消訂票或退、換票，詳細餘票情形，請參閱臺鐵局訂票網頁：http://railway.hinet.net/ 餘票查詢功能。
(中時)
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