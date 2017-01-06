港媒：林鄭月娥下週辭職 參選特首

我要評比

港媒報導，香港政務司司長林鄭月娥將於12日宣布辭職，為競選行政長官（特首）作準備。

星島日報今天在報導中表示，特首選舉進入關鍵階段，被視為下屆特首熱門人選的林鄭月娥已把有關決定知會北京中央政府。

報導表示，預料她的辭職會儘快獲得北京批准。

報導引述消息透露，林鄭月娥已組成競選團隊，由前行政會議成員兼西九文化董事局副主席夏佳理牽頭。

特首選舉將於3月舉行，現任特首梁振英已宣布放棄連任。到目前為止，已公開宣布參選、且較有份量的人有新民黨主席葉劉淑儀和前法官胡國興。

但外界普遍認為，未來特首大熱人選應是林鄭月娥或財政司司長曾俊華。

曾俊華月前已宣布辭職，外界猜測他此舉是為參選特首作準備，但令人奇怪的是，北京方面至今尚未批准其請辭，以致曾俊華去向未明。1060106

(中央社)