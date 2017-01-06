中信銀內湖購地案 辜仲諒出庭作證

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台灣台北地方法院檢察署偵辦中信內湖購地案，繼聲請羈押中信銀主任秘書陳永晉、前中信財務長張明田獲准後，今天以證人身分傳喚中國信託慈善基金會董事長辜仲諒。

最高法院檢察署特別偵查組偵辦中信金弊案，去年10月5日偵查終結，依違反金融控股公司法等罪名，起訴辜仲諒、國寶集團總裁朱國榮等8人，而北檢則持續偵辦中信銀內湖購地案。1060106

(中央社)