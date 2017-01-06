三星估Q4營業利益大增5成 創3年新高
無畏旗下智慧型手機召回風暴，南韓三星電子（Samsung Electronics）今天宣布，受惠記憶體晶片價格提升，去年第4季獲利預期年增近50%，寫下3年來新高。
法新社報導，全球最大記憶體晶片製造商三星評估，去年10到12月營業利益為9.2兆韓圜（78億美元），較上年同期大增49.8%。
由於記憶體晶片與智慧型手機面板銷售暢旺，原本市場就預期三星獲利可望走揚，但第4季的結果超乎分析師預估的8.4兆韓圜。
現代證券的金東元（Kim Dong-Won，音譯）指出，由於高價行動裝置需求刺激記憶體晶片價格走揚，三星半導體事業因此受惠。
分析師也表示，智慧型手機LED面板強勁銷售力道，對三星獲利成長也有顯著貢獻。
三星表示，第4季營收估約53兆韓圜，較上年同期減少0.6%。（譯者：中央社許湘欣）1060106
(中央社)
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