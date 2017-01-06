美報告：解放軍網駭總部藏身北京兩飯店

美國媒體引述美國陸軍一份報告報導，中共解放軍以北京海淀區的兩家飯店作為網路間諜行動總部。網駭行動的大本營低調藏身飯店，符合戰略原則。

美國資深記者葛茨（Bill Gertz）4日於華盛頓時報（Washington Times）報導，根據美國陸軍亞洲研究小組一份對內公開的情資報告指出，位於北京海淀區的金唐酒店（Jingtang Hotel）和全季酒店（Seasons Hotel），可能是解放軍網路間諜行動的總部。

報導引述取得的情資指出，這兩間相距不算遠的酒店（即飯店）可能由原來的中央軍委總參謀部（2016年1月已改為聯合參謀部）的總參四部持有，或與總參四部有關連。總參四部原本隸屬總參謀部，又稱電子對抗與雷達兵部。

報導指出，隨著解放軍最新的軍事改革，原先的總參四部任務也有所調整，負責戰略支援，對外進行電子與情報戰，任務包括網路攻擊。電資戰任務在解放軍任務編組內屬於高度機密，中方網駭行動的大本營藏身在賓館和飯店裡，符合戰略原則。

美國陸軍情資報告發現，有住客於2012年留言寫到，金唐酒店由解放軍總參四部持有，比北京其他飯店要安靜的多。

進一步搜尋顯示，北京飛利信科技股份有限公司（Philisense Technology Co.）曾在公開的中文文件寫到，該公司向解放軍總參四部承租全季酒店3、4樓，租期由2009年至2023年。

另一份公開的文件也顯示，北京飛利信科技股份有限公司曾向總參四部承租全季酒店附近的金唐酒店1至12樓，租期由2012年至2024年。

美國陸軍情資報告指出，一般的旅遊訂房網站都有這兩間酒店的連結，但研究人員嘗試訂房，都出現錯誤資訊和酒店已關閉的回應，無法訂到房間。不過這兩家酒店在2015年12月又宣稱將開放營業，時間就在美國陸軍報告提出的前1個月左右。

這份報告並未說明中方為何要以飯店做掩護進行網駭任務，但可能是以此作為情報偵蒐的據點。中方的電資與網路情報機構，也是外界有高度興趣的搜尋目標。

報告還強調，在數位時代，一般網路搜尋常可提供極有價值的情報。

美方曾公布中方於2014至2016年間，網駭政府人事管理局（Office of Personnel Management）網站，2150萬名美國公職人員的資料遭竊取；司法部於2014年以網路竊盜罪名，起訴5名中國大陸解放軍軍官。1060106

(中央社)