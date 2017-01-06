美艦載機將移駐 厚木遷往岩國基地

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駐日美軍的航空母艦艦載機部隊計畫今年10月起到明年2月之間，階段性從鄰近東京的神奈川縣的厚木基地移駐山口縣的岩國基地。兩處基地相距約660公里。

日本「讀賣新聞」報導，將移駐的是部署在神奈川縣橫須賀基地的核子動力航空母艦「雷根號」（USS Ronald Reagan，CVN-76）的艦載機約60架。

美軍近期之內預定將厚木基地駐留部隊所運用的空中預警機「E-2C」改為先進的鷹眼預警機「E-2D」。從2月起，約經過2、3個月的時間，在岩國基地進行E-2D的運用訓練之後，10月左右艦載機開始移駐。

之後，運輸機「C2」、戰鬥攻擊機「F/A-18」的部隊也陸續遷移，到明年2月之前，將完成所有艦載機移駐。

駐日美軍昨天公布，艦載機開始移駐的時期是「今年下半年」。

有關厚木基地的航空母艦艦載機，美日兩國政府於2006年駐日美軍重新部署進程圖當中記載於2014年之前移駐岩國基地，但之後移駐時期延到2017年左右。1060106

(中央社)