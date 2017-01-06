美國選舉新聞萬花筒 假新聞與類作者

特派員看世界專欄美國總統大選後假新聞話題延燒，除了假得不能再假的新聞有人相信，還有各式媒體充滿政治與社會議題能量的寫手，但美國民眾仍相信自己有能力在新聞萬花筒中區隔報導真假。

網路解構傳統媒體霸權是上世紀的事，社群媒體連結創造出同溫層，傳統讀者和電視觀眾融入網路世代，在相同議題上取暖，造就了隱形的數位「村落」。村落裡的居民有相同信仰，有文就有讀者，都是意見領袖。「假新聞」於是在同好間流傳，直到有人真的相信，還鬧出了事。

美國男子威爾希（Edgar Welch）誤信網路流傳的假新聞，落敗的民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）陣營虐童，地點在華盛頓的彗星乒乓（Comet Ping Pong）披薩店，憤怒的威爾希持槍闖入挾持店員，成了頭條新聞。

威爾希讓全美正視假新聞的嚴重性，自由派媒體質疑假新聞影響了總統大選結果，總統當選人川普（Donald Trump）支持者反駁，認為川普才是主流媒體造假的受害者，假新聞議題毫無意外淪入意識形態的辯論。

全球宗教領袖和政治人物都嚴肅看待假新聞的深切影響，不僅新聞業如臨大敵，民主制度也受害。

台灣出現假冒身分的作者出版牽連歷史感受的調查著作，結果大受歡迎，但身分揭露後讓讀者很受傷。

事實查證是新聞和出版業採訪或調查後的首要工作，但造假與半虛假的報導與研究無所不在。

報導科學的記者奧倫斯基（Ivan Oransky）與馬卡斯（Adam Marcus）指出，無論是政治、娛樂或科學報導，記者不查證就得面對指正。但所謂假新聞的核心在於，有些出版內容大部分都是垃圾，只有小部分是真相，這在科研界中更為嚴重，許多論證不足的研究結果被美麗的糖衣包裝。

但政治新聞還是最多讀者詬病的報導項目，以美國為例，皮尤研究中心（Pew Research Center）調查指出，32%的受訪者認為政治報導經常被捏造，39%認為有時被捏造；51%認為政治報導經常不正確，27%認為有時不正確；不過多數受訪者認為有信心判別新聞真假。

熱中政治和社會議題的美國網友，在網路上就以偏概全，以及選擇性解讀政治人物發言與文件的報導，特別是就川普發言與貼文的新聞，是否也屬於假新聞吵翻天。暫且不論依媒體立場或讀者喜好撰寫的報導屬性如何，許多捏造人事時地物的消息在網路上流傳，已影響社會正常運作。

社群媒體不認為他們屬於「新聞媒體」，也不該檢視或編輯使用者的文章。臉書（Facebook）營運長桑德柏格（Sheryl Sandberg）表示，臉書上流傳的假新聞沒有影響美國總統選舉結果。但臉書仍設定網友舉報機制，川普最愛的推特（Twitter）也發起打假行動。

假新聞的模糊地帶廣泛，保守派布萊巴特新聞網（Breitbart News Network）是激起川普支持者熱情的重要管道，選舉期間像機關槍般轟擊希拉蕊．柯林頓。不過布萊巴特爆紅，和「華盛頓郵報」（Washington Post）、「紐約時報」（NYT）等自由派媒體一面倒支持民主黨，毫不留情批判川普有關。

長期在保守派媒體工作的前布萊巴特新聞網駐華府記者郝利（Patrick Howley），對政治充滿熱情，以揭發真相為使命。他在選舉期間寫了數千篇抨擊希拉蕊．柯林頓的報導，如今他認為布萊巴特新聞網箝制記者空間而離去，但對抗自由派的意志堅定。

美國媒體立場涇渭分明，年輕世代充滿要求改革的怒火。傳統媒體無法為單一議題奮戰，結合政治社會運動的新興媒體如雨後春筍般出現，「類作者」具有「真記者」身分，不避諱以達成目標為使命，但誤導性報導經常過了頭，成了假新聞。1060106

(中央社)