全家下班再去7-11打工　一例一休讓店員好苦

有超商店員受一例一休衝擊，正職工作下班後還得去另間店打工。（中時資料照／盧金足攝）

一例一休上路後，部分企業為省下變多的加班費，因而將員工砍班；而收入變少後，員工只好再想辦法找賺錢機會，就有全家超商（下簡稱全家）的員工，下班後還得到7-11當工讀生，過著蠟燭兩頭燒的日子。

一名在全家工作的林先生告訴《東森新聞》，自己本來每個月上班18天，加上加班費，月入約2萬2000元，但一例一休上路後被公司砍掉5天班，又沒了加班費，月收入少掉5、6000元，只得到另間全家兼差。

不過，現在同時於兩間全家工作的林先生，卻得比過去多上2天班，才能回到以往22K的薪資水準，他還透露，身邊不少人跟自己有相似的情形。

而除了林先生的例子外，還傳出有全家的正職跑到7-11當工讀，以及麥當勞員工下班後再去肯德基上工的案例，可見一例一休對小老姓造成的衝擊實在不小。

(中時電子報)