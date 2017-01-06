高雄巿立民生醫院骨科主任收賄283萬起訴

高雄巿立民生醫院去年7月爆發採購弊案，林姓骨科主任遭檢調查獲按月向藥商收賄，並在家中搜出逾百萬現金，有50餘萬還裝在牛皮信封袋，高雄地檢署偵結認定他2年內涉貪283萬餘元，依《貪汙治罪條例》將他起訴，藥商3人則因自白犯行，獲緩起訴。

檢方指出，47歲林男具法定公務員身分，擔任民生醫院骨科主任，可向院方提出採購需求，並於院長決行核准招標後，制訂招標規格、審查招標文件，以及開標時與會審查廠商資格，決標後代表提案單位簽擬意見。

2013年1月間，林男提案辦理「關節腔注射劑」採購，得標藥商以每劑1099元得標，他竟向藥商鄭姓負責人、李姓高雄區經理及王姓業務要求依每月下單劑量，以1劑350元收賄，於2014年2月至隔年2月止，索賄231萬餘元。

後因2015年1月健保將藥價調降，鄭男希望行賄金額下修遭林男拒絕，民生醫院因此於2015年2月至5月未再進貨。但同年4月林男再度辦理採購時，該藥商以645元得標，林男即要求比照過去，按月索要每劑260元賄賂。

林男於2015年7月至隔年4月止，共收賄52萬元，因鄭男於去年4月要求降低行賄金額至200元仍被林男拒絕，鄭男等人因此放棄在民生醫院的業績，並於去年4月終止給錢，調查局高雄巿調處則在去年7月查獲林男涉貪。

林男到案後，表示月入30萬，不可能收賄，但坦承藥商曾到醫院介紹公司產品，雙方有時會聚餐或到診間見面，但因藥商自白犯行並指證歷歷，檢方因此認定他兩度於職務上收受賄賂提起公訴，並請法院宣告沒收犯罪所得。

(中時)