北市計程車春節加成 23日0時開始

我要評比

農曆春節即將來臨，台北市公運處表示，北市計程車春節加成運價（每趟加收20元），將自1月23日0時開始，至2月1日24時止，共計10天。

公運處提醒，因計程車已全面換新表，乘客需依計費表跳表金額支付車資，計程車駕駛人也需使用新式計費表內建功能選取春節加成，如未選取或仍使用舊表者，仍應依跳表金額向乘客收費，不得額外加收。

(中時)