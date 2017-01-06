廖國棟：立院不該是行政院立法局

國民黨團總召廖國棟。（張鎧乙攝）

民進黨團總召柯建銘。(張鎧乙)

外傳府院對於老屋重建條例、證交稅沒有列入立院臨時會議程，頗有微詞，國民黨團總召廖國棟今(6日)表示，要求不要在臨時會審議是國民黨團的提案，本來就要有更多討論，立法院不是行政院的立法局，這應是最起碼的尊重，支持院長蘇嘉全行政中立。

民進黨團總召柯建銘則說，5日的黨團會議仍然是有列入證交稅、老屋重建條例，但既然結論是這樣，就會將兩法案列為下會期優先法案，畢竟是拚經濟有關的，民進黨會發動主動權，盼能提早處理。

(中時)