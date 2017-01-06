選黨魁？郝龍斌：決定了就會跟大家報告

國民黨副主席郝龍斌6日上午出席「從執政到在野。（鄧博仁攝）

國民黨副主席郝龍斌6日上午出席「從執政到在野，國民黨如何釐清錯誤再出發」座談會，會前面對詢問是否要參選黨魁時表示，「我決定了就會跟大家報告」，對於國民黨特別黨費與募款情況不佳的原因，他說，最重要的就是國民黨的方向路線能得到多數黨員支持與認同，凝聚向心力，募款才會順利。

(中時)