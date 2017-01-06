遊覽車司機打噴嚏手滑 全車坐大怒神摔邊坡

昨天中山高北上2.4公里處，發生一起遊覽車摔落邊坡事故，幸好包含司機在內8位乘客送醫後並無大礙。警方指出，車禍原因疑似駕駛精神不濟所引起。（曾百村翻攝）

昨天中山高北上2.4公里處，發生一起遊覽車摔落邊坡事故，幸好包含司機在內8位乘客送醫後並無大礙。警方指出，車禍原因疑似駕駛精神不濟所引起。（曾百村翻攝）

「我只是打個噴嚏，沒想到整台車都翻到邊坡上！」昨天早上7時許，國道中山高北上2.7公里處，發生一輛遊覽車翻覆邊坡意外，乘客慌張的爬出車外，大批警消趕赴救援，幸好包含司機在內等8人僅受輕傷，但有乘客明顯受到驚嚇，直說：「今天要請假去收驚了！」

警方表示，肇事主因應該吳姓司機駕駛遊覽車精神不濟狀況下，導致車輛失控撞上護欄摔進邊坡。駕駛警訊時表示，因為自己連日來感冒身體不舒服，所以都有服用感冒藥。

疑似感冒藥副作用的關係，吳男稱自己昨天清晨時精神不太集中，車子開上高速公路後，突然間打了一個噴嚏，使得手上緊握的方向盤往右大偏移，導致整輛車摔進邊坡水溝，頓時間車內尖叫聲四起，而對於這起事故，他致歉表示肇事「很難過」。

而這台遊覽車是某電子公司的交通車，乘客幾乎是上了年紀的員工，車禍當下大夥驚魂未定，但都趕緊回過神從破碎車窗爬出車外，之後司機及7位員工皆送往長庚醫院，幸好都僅有擦、挫傷，簡單包紮後隨即出院。

有員工透露，車輛翻覆瞬間像是在坐大怒神，大家都被甩向右側車窗，雖然沒受什麼傷，但心裡「很驚嚇」，有人已經向公司請假，準備去廟裡面拜拜收驚，但也表示其實駕駛平日很認真負責，這起事故中大家「有驚無險」，已是不幸中的大幸。

(中時)

昨天中山高北上2.4公里處，發生一起遊覽車摔落邊坡事故，幸好包含司機在內8位乘客送醫後並無大礙。警方指出，車禍原因疑似駕駛精神不濟所引起。（曾百村翻攝）

昨天中山高北上2.4公里處，發生一起遊覽車摔落邊坡事故，幸好包含司機在內8位乘客送醫後並無大礙。警方指出，車禍原因疑似駕駛精神不濟所引起。（曾百村翻攝）