全球最令人驚豔的19棵耶誕樹「新北歡樂耶誕城」名列其中

2016新北市歡樂耶誕城。（新北市觀旅局提供）

2017跨年，據傳很多老外聚集在新北歡樂耶誕城歡度佳節，原來這可是真的呢！新北歡樂耶誕城不僅台灣大小朋有愛，也成為許多「阿兜仔」來台必訪景點之一！

繼妞新聞日前進行調查，「2016新北市歡樂耶誕城」獲網友票選最嚮往的被告白地點Top 1後，新北歡樂耶誕城也被「網路溫度計」評選為「亞洲十大耶誕慶典」，全球最具影響力時尚雜誌之一「哈潑時尚」日前評選「全球最令人驚豔的19棵耶誕樹」，其中一棵就新北市歡樂耶誕城360度3D立體光雕投影耶誕樹呢！堪稱「台灣之光」。

「2016新北市歡樂耶誕城」獲網友票選最嚮往的被告白地點Top 1。（新北市觀旅局提供）

從2011年開始發想創造，滿5歲的「新北歡樂耶誕城」已成每年北部民眾想賞景過耶誕的必去地點，今年市府找來金氏世界紀錄團隊打造「全國面積最大3D光雕投影」及「3D立體光雕耶誕樹」，用40台投影機完成5,239平方公尺的光雕秀，描述吉祥物桑塔熊及方頭熊家族逗趣過耶誕的奇幻冒險。在充滿耶誕風、各式甜點、遊樂設施的夢幻遊樂園中，大小朋友在耶誕風裡創造歡樂。

時尚雜誌Bazaar推薦「全球最令人驚艷的耶誕樹」臉書文。（圖取自時尚雜誌Bazaar臉書專頁）

全球最具影響力時尚雜誌之一「哈潑時尚」（Harpers Bazaar）編輯部，日前在官方FB精選推薦「全球最令人驚豔的19棵耶誕樹 The world’s most amazing christmas trees」，其中一棵就在台灣－新北市歡樂耶誕城360度3D立體光雕投影耶誕樹，歡樂耶誕城也是本次唯一入選的東亞代表，與有90幾年歷史由美國總統點亮的華盛頓特區耶誕樹並列，讓台灣民眾不用出國就能享受國際級耶誕饗宴。

時尚雜誌Bazaar推薦「全球最令人驚艷的耶誕樹」。（圖取自時尚雜誌Bazaar網站）

其他入選的地點包含法國史特拉斯堡（非日前在台北101那個）、巴黎老佛爺百貨、英國倫敦聖潘克拉斯車站、澳洲墨爾本、美國加州科默斯、紐約洛克斐勒中心、加拿大多倫多、義大利米蘭、捷克布拉格及西班牙馬德里等地，棵棵都極富創意與特色，包含時尚精品BURBERRY為 Claridges酒店親自設計使用逾百支鋪有特別訂製金銀光澤布料的雨傘所打造的創新摩登耶誕樹，以及每年耶誕節皆以絢麗布置成為焦點的巴黎老佛爺百貨，以超過5000顆Swarovski水晶所點綴的華麗驚艷耶誕樹。

話說台灣則有新北市歡樂耶誕城獲得東亞唯一推薦，近年歡樂耶誕城攜手世界頂尖光雕團隊，打造全球唯一360度3D立體光雕投影耶誕，屢屢帶給外界驚喜，吸引國內外無數旅客造訪。

2016新北市歡樂耶誕城。（新北市觀旅局提供）

新北市政府觀光旅遊局表示，耶誕節不只在歐美國家盛行，進幾年來亞洲地區到11、12月份，也都充滿著濃濃的耶誕氣氛，除了在人潮眾多的鬧區掛上繽紛閃耀的燈飾，各城市都發展出別具特色的耶誕樹，「新北市歡樂耶誕城」入選的原因除兼具科技創意與燈光美學的思維外，更重要的是年年與國際接軌，完美融合國外專業技術與臺灣在地創作，激盪出不一樣的花火。

每年耶誕期間，「新北市歡樂耶誕城」璀璨繽紛燈飾閃耀板橋夜空，溫暖、浪漫與充滿幸福的氛圍營造深植人心，成功融合耶誕元素打造親子遊樂園、朋友相聚出遊及浪漫告白聖地等，已經成為近年國內耶誕最具特色與代表性活動。雖說目前2016新北歡樂城已功成身退，然我們仍可大大期待，明年的耶誕城會帶來什麼不一樣的火花？

(中時電子報)