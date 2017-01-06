連俞涵扮紙紮人 李國毅驚呼超像鬼
演員連俞涵在新戲「如朕親臨」以紙紮人「金童玉女」裝扮亮相，還自備繡花鞋搭配造型，演員李國毅看到驚呼超像鬼，連工作人員也笑不停。
台視、東森「如朕親臨」是李國毅與連俞涵主演，劇中「王諾」和「高丙丙」是電競遊戲好夥伴，天天在虛擬網路世界互吐心事，漸生微妙情愫，彼此期待與對象見面，劇情發展到兩人相約碰面。
李國毅表示，國高中時瘋迷線上遊戲，偶爾會有固定網聚，甚至與盟友們也會相約到網咖組隊打怪，真實享受團隊合作快感；也曾在網聚見到遊戲中戰術了得、說話條理分明的遊戲領導者，真實生活是穿拖鞋、短褲，一身邋遢的中年男子，讓他的想像瞬間破滅。
劇中連俞涵為慎重赴約，特地找隊友們準備服裝要展現誠意，沒想到搞笑的隊友們竟準備紙紮人「金童玉女」造型服飾。連俞涵說，拿到劇本後得知會有金童玉女裝扮，還特別找了適合搭配服裝的繡花鞋，要讓造型再加分。
李國毅驚見連俞涵裝扮後直呼「看起來超像鬼」，讓全場工作人員笑不停，李國毅還特地幫連俞涵拍攝「金童玉女」造型寫真，更讚賞連俞涵劇中造型很百搭，正常或奇裝異服都能駕馭得很好。
連俞涵看到拍攝照片，直喊以為劇中造型都是美美的，「怎麼會被李國毅一拍，就變得很醜了？」李國毅回「我只負責拍照，照片的美與醜不是我的問題」，再度逗笑全場。1060106
(中央社)
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