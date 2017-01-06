日將擬訂統合防衛戰略 因應釣島狀況

日本「讀賣新聞」報導，日本今年夏天之前將擬訂自衛隊該如何因應如果釣魚台有狀況的「統合防衛戰略」，內容包括日本的離島、台灣同時遭侵攻、飛彈攻擊等情況。

日本政府將擬定統合防衛戰略，以因應假如日本與中國大陸因釣魚台起衝突的情況。此外，日本自衛隊與美軍為了聯手加強日本西南群島的防衛，也將擬訂「美日共同作戰計畫」。對於中國大陸在日本周邊的活動趨於活絡，日本希望做好萬全的準備，並達到遏止效果。

報導引述多位日本政府相關人士的話說，日本政府將擬定統合防衛戰略，所設定的情節是針對「釣魚台有狀況」時，這包括「中國大陸的海監船與日本海上保安廳（海巡署）的巡邏船發生偶發衝突」、「中國大陸同步派出海監船」、「中國大陸海軍的艦艇出動」、「中國大陸空挺部隊（空降部隊）登陸釣魚台」等情況。

日本將行使領土及領海內的自衛權，制訂教戰規定，包括：1.日本陸上自衛隊以地對艦飛彈牽制靠近離島的軍艦；2.日本航空自衛隊的戰鬥機或日本海上自衛隊的護衛艦實施對地射擊以制敵；3.日本陸上自衛隊登島等。

中國大陸不僅在南海海域建設基地，在太平洋的軍事活動也趨於活絡。除了2016年12月在菲律賓海域劫走美國海軍水下無人偵測機之外，還派航空母艦通過沖繩（琉球）本島與宮古島之間的宮古海峽、航行到太平洋。

根據報導，日本政府將擬訂的統合防衛戰略也包含因應一旦北韓等有狀況，但內容則是以針對中國大陸為主。統合防衛戰略當中的假想情況涵蓋日本的宮古島等離島、台灣同時遭侵攻局面、飛彈攻擊、駭客攻擊等。

今後，日本防衛省得統合幕僚長、陸海空各幕僚長將協商統合防衛戰略的方向性，然後與國家安全保障會議（國安會）的事務局-國家安全保障局一同擬定。為了牽制中國大陸及北韓的挑釁行為，日本考慮公布統合防衛戰略的概要版。

日本的安全保障政策以基本指針「國家安全保障戰略」為核心，訂有顯示中長期方針的「防衛大綱」、顯示5年之間的主要裝備目標的「中期防衛力整備計畫」（簡稱中期防）等。日本政府將調整保安政策的體系，考慮將統合防衛戰略的位階列於防衛大綱之下。

此外，美日共同作戰計畫則是規定美日分工合作所扮演的角色，迄今是以針對朝鮮半島有狀況或因應舊蘇聯（目前的俄羅斯）為主所制訂的，但針對中國大陸的計畫將是首度。

2015年4月，美日制訂新的美日防衛合作指針之後，日本防衛省自衛隊與美軍研議，預計2018年3月完成美日共同作戰計畫。1060106

(中央社)