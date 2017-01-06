好意援助更生人 卻3度遭刮傷汽車
王姓男子出獄後，涉嫌竊取援助他的店家數百顆雞蛋，再度入監服刑，他懷疑店家通報警方，竟連續3夜刮傷被害人的汽車，今天再度被警方移送法辦。
警方表示，住在嘉義縣水上鄉的王姓男子，國中時就開始吸食強力膠，情緒起伏很大；出社會後，整天待在家裡，不事生產，還不時逼迫母親變賣房地產，或要求將存款轉移給他。
民國102年間，王男以強盜手段，向母親索討生活費，被警方移送法辦，進而入監服刑。
王男出獄後，母親表明不願與他居住，但因無法斷絕母子之情，於是委託經營小吃店的周姓婦人援助，供應兒子早、午餐，以免無業的兒子賦閒在家而挨餓。
周姓婦人對於王母的遭遇表示同情，於是以成本價供應王男伙食。豈料，王男竟趁長期出入小吃店之便，於103年間涉嫌行竊店內雞蛋數百顆，被警方查獲。
警方表示，王男因竊盜案再度入監服刑，去年出獄後，卻懷恨在心，認定周姓婦人惡意通報警方，才害他再度被關，於是心生報復，連續3夜刮傷被害人的汽車，再度被警方移送法辦。1060106
(中央社)
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