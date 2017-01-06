是否選黨主席 郝龍斌：決定後對外報告

國民黨副主席郝龍斌今天被問到未來是否參選黨主席時表示，決定好了就會跟大家報告，他也認為黨部主委直選應該和520黨主席、黨代表選舉一起進行。

郝龍斌上午受邀出席台灣鄉土文化青年協會舉辦「從執政到在野，國民黨如何釐清錯誤再出發」國民黨的過去、現在和未來系列講座。

郝龍斌被問到「未來」如何時表示，「我的未來，決定了就會報告」，至於甚麼時候，郝龍斌說，決定好、準備好了就會報告，他認為透過民主程序選舉，越多人參加越好。

外傳國民黨立委江啟臣也有意參選黨主席，郝龍斌說，黨內優秀人才，對黨有意願承擔都是好現象。

至於黨部主委直選，郝龍斌說，這是19全決定的，黨部主委負責財源籌措與提名，主委直選非常重要，他認為應該是在520與黨主席、黨代表選舉一起，可能對地方黨部是「最好的安排」。

郝龍斌席間致詞20多分鐘，對國民黨未來應該做的事提出建言，他說，國民黨要做對的事，檢討做錯甚麼，也要想怎樣做對，要跟上社會脈動，替民眾解決問題。

郝龍斌說，國民黨要有長遠的目標，就是重返執政，2018選舉是關鍵一戰，只有2018有足夠優秀人才出來，才是出發的起步，也才有2020總統選舉，他也主張黨部未來要志工化、年輕化。1060106

(中央社)