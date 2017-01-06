陸遼寧艦搭載預警直升機 西出太平洋

據報導，中國大陸遼寧號航空母艦近日西出太平洋進行訓練時，首次搭載了大陸研製的預警直升機直18J。

根據新浪軍事網今天刊登的分析文章，直18J是世界同級別戰機中最大、最重的機型之一，在諸多方面擁有最強的指標參數。

文章表示，在遼寧號的最新照片中，直18J與殲15等戰機一起排列在甲板上，這是這款預警直升機首次正式在官方媒體宣傳中以戰備姿態亮相。

文章指出，直18J配合遼寧號衝突第一島鏈、出擊太平洋遠海，說明它已經進入批量服役使用的階段。

據介紹，直18直升機有3種型號，它們是直18通用型、直18F反潛型和直18J預警直升機，而直18J是大陸目前體積、重量最大的預警直升機。

直18J重13噸，作戰重量可接近14噸。

報導指出，直18J的雷達、指控系統等至今仍然保密，但推測它可能具備相控陣技術，這一技術組合屬於目前預警直升機最高的水準，搜索跟蹤速度快，可連續不斷地監控大量空中目標。

此外，直18J作為一個可以部署在上千公尺高度的預警雷達平台，通過即時與艦艇高速資料互聯，能夠有效地共用獲得的戰場態勢資訊，擴大編隊雷達探測與指揮控制距離，從而提高殲15戰機等與水面艦艇編隊的協同能力。

據分析，直18J與驅逐艦、護衛艦協同作戰時，可以作為海紅旗9、海紅旗16的視距外目標探測指示手段，令這兩種主力防空導彈擺脫艦載雷達視野的限制，從而獲得攻擊視距外低空掠海飛行的反艦飛彈的能力。1060106

(中央社)