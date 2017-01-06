謝長廷：謝維洲頻繁簽購運彩 咎由自取
台北駐日經濟文化代表處代表謝長廷表示，兒子、台北市議員謝維洲頻繁簽購運動彩券才有今日後果，咎由自取，應嚴格自省自律，要求謝維洲不必澄清也不該辯解。
謝長廷上午在社群網站臉書（facebook）貼文表示，謝維洲涉及簽購運彩，身為公眾人物，自應受媒體嚴厲監督。雖然謝維洲自認委屈，辯稱運彩是政府核准發行，非賭博也不違法，更沒欠債新台幣千萬元事實，但頻繁簽購運彩才有今日後果，咎由自取，應嚴格自省自律，要求謝維洲不必澄清也不該辯解。
他說，媒體報導有「謝系立委」出面代維洲談判打折，並清償賭債等，涉及政界友人聲譽，須鄭重聲明無此事，報導媒體既然指是「謝系立委」，應有名有姓，不妨刊出接受檢驗，避免再造新業，傷害無辜。
此外，謝長廷表示，女兒謝維芬去年8月底摔倒跌落階梯而腦部受傷，緊急送醫開刀，昏迷不醒一段日子，平常無聘雇幫傭，太太急忙回台協助照顧6個孫子女，絕非如部份媒體所說回台處理謝維洲賭債。
他說，謝維芬已清醒，目前順利復健，終於擺脫生死別離痛苦煎熬，此刻內心充滿感恩，外界如何誤解渲染，已無力計較也無所謂，何況政界打滾數十年，也難保曾無心曲解或傷害他人，這次事件願平靜以果報消業心境，接受一切發生的事。1060106
(中央社)
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