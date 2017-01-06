林鶴明將入總統府 柯文哲：祝福他
台北市政府發言人林鶴明將到總統府任職，市長柯文哲今天出席106年度台北市庇護工場春節產品宣導記者會後對此表示，中央跟地方本來就很常有人才交流，年輕人有升官的機會、增加歷練，祝福他。
林鶴明昨晚證實，下周處理離職程序後，除夕前至總統府任職。柯文哲表示，中央與地方人才常交流，例如交通部長賀陳旦（台北捷運公司前董事長）、財政部次長蘇建榮（台北市財政局前局長）；另外，也有中央到北市府上班的官員。
林鶴明入府，被解讀為柯文哲與蔡英文總統關係將拉近？對此，柯文哲說，他跟蔡英文許多幕僚原本就認識，就算林鶴明沒入府，一樣有很多與中央的聯絡管道，不過林過去就是多一個。
2018年跟蔡英文合作？柯說平常心，不管怎麼樣民進黨仍是很重要的盟友，這個戰略不會改變；至於北市府發言人一職，柯說由現任副發言人劉奕霆升上來。
(中時)
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