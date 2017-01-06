國考落榜遭譏米蟲 男殺姐獲輕判8年定讞

新北市李姓男子前年因高普考再度落榜，又被罹患思覺失調症的大姐譏笑「米蟲」，他憤而留下遺書再持刀殺死大姐後自殘，他送醫後獲救倖免於死，最高法院考量李男因承受極大悲痛與壓力才犯案，再加上父母求情及諒解，今日依家暴殺人罪將他輕判8年確定。

37歲的李男原本任職藝品店，3年前離職在家專心準備國家考試，他與父母及大姐、二姐同住，但因42歲的大姐罹有精神疾病，長期在家無故吵鬧，生活無法自理，他經常感到受大姐的束縛，其家庭因而沒有希望及未來，於是萌生與大姐同歸於盡的想法。

前年9月24日下午，李男因放榜沒有上榜，心情不佳，但大姐又發病在家大吵大鬧，並譏笑李男「死米蟲，要吃不會賺」；李男怒火爆發，先謊稱有郵差送信騙母親下樓，他再持刀朝大姐怒刺13刀，他殺人後也自刺頭、頸腹部倒地，經送醫搶救後李男撿回一命。

高院審理後認為，李男從未有任何不良素行、生活正常，他因承受不住家庭中罹患思覺失調的大姐經常失常暴走的壓力，而崩潰殺死大姐並自殘謀為同死，確有情堪憫恕之處，將他依家暴殺人罪輕判8年，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)