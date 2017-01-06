丟碎玻璃不包好 害清潔隊員鮮血直流縫6針

台中清潔隊員謝先生在臉書貼出這張照片，他的同事因為有住戶亂丟碎玻璃沒包好，被刺的鮮血直流到醫院縫了6針。(爆料公社)

年關將近，最近許多人家裡漸漸開始除舊布新大掃除，清潔隊員工作量又增加。一位台中清潔隊員在臉書貼出一張照片，昨天因為有住戶未將玻璃處理好，僅丟入不透明垃圾袋，不知情的隊員被割得鮮血直流，雖然有穿戴手套還是送醫縫了6針。貼文被轉到「爆料公社」後，網友紛紛痛罵亂丟垃圾的人沒有同理心，但也有很多人困惑玻璃類垃圾到底該怎麼處理。

一位謝先生在臉書發文，貼出一張手掌縫6針的照片。他的清潔隊員同事昨天在清運垃垃時，遇到住戶只將垃圾放在路旁，用不透明垃圾袋裝了碎玻璃，不知情的隊員雖然穿戴手套還是被刺的鮮血直流縫了6針，他拜託大家垃圾袋中千萬千萬別夾雜尖銳物品！農曆春節將至，掃除排出垃圾大增，萬一家中有類似玻璃、燈管或其它易割傷物品，務必妥為包覆並予以標示。

貼文被轉到「爆料公社」後，許多網友痛罵亂丟垃圾的人沒有同理心，但也有很多人搞不清楚玻璃到底可不可回收，且有些縣市垃圾袋要收費，有人遇過另外用袋子包好並跟清潔隊員說明卻被罵這樣亂包要開罰。

網友留言「辛苦了！但我看過有個阿嬤怕碎玻璃會刮傷清潔人員，所以用紙包好，但被清潔人員整包丟下車，罵阿嬤說這樣包要開她罰單，說這樣他們還要分類，麻煩。」、「 碎玻璃不給回收，只能丟垃圾車，不過我都先用報紙包再用厚的水果盒裝，外面再用膠帶黏著才丟。」

「用報紙包起來是常識吧！你怕痛別人也怕痛好嘛!將心比心！」、「用報紙包起來上面標記一下很難嗎?」、「我處理尖銳玻璃都是在家先用鐵搥把玻璃敲很碎再包報紙。拿去丟的時候告知清潔隊員。人家也是賺辛苦錢的，真的要有同理心。」

(中時電子報)