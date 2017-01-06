柯：立院換地是市政需求 被賦予太多政治意義

台北市長柯文哲(報系資料照)

台北市長柯文哲今天出席106年度台北市庇護工場春節產品宣導記者會後，被問及是否願意犧牲二備金，讓立法院換地案通過？他說，立院換地案只是單純的市政議題，只是基於市政需要，很多時候被賦予太多政治意義。

媒體報導柯文哲打算用二備金換「立法院換地案」通過議會審查，柯文哲表示，立院換地案只是單純的市政議題，很奇怪的是，常被賦予太多政治意義，以為市府跟中央私底下交易。

他說明，今年下半年要開始進行東區門戶計畫，其中南港瓶蓋工廠是很重要的一部分，南港還是要留一塊綠地，不管是基於文物保存、綠地保留，更重要的是該處將來是台北市青創基地地點，基於種種理由，是基於市政需要，「壞人很難理解好人做好事」

另關於北農工會揚言怠工一事，柯文哲也強調，調高使用費是因為議會要求跟北農簽約時，須經議會同意，因此這不完全是市府的片面決定，也有議會的要求，目前是按照這樣做。他說，政治上吵吵鬧鬧都有，但不要犧牲市民的民生需求，至少在行政部門會要求注意。

(中時)