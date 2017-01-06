要求同志辭董事 世展會捐款受影響
台灣世界展望會今天表示，西元2016年世展會整體收入增加8％，以目前經濟環境是「不容易的成長」。但前出櫃董事王增勇辭退風波後，捐款有受影響。
政治大學社會工作研究所副教授王增勇日前在個人部落格貼文表示，2008年受聘為台灣世展會董事，後因同志身分，當年9月被董事會要求辭職。
台灣世展會上午舉行新舊會長交接暨就職感恩禮拜，會長龔天行在全場見證下，交棒新任會長陳純敬。
龔天行會前受訪表示，世展會在2016會計年度整體收入增加8％，以目前經濟環境是不容易的成長，也因募款有增加，加強國內弱勢兒童照顧，如每個月補助金從新台幣1000元增加到2000元。
他說，世展會提供的協助最主要不是給錢，而是社工服務，希望提供完整的服務。
陳純敬會後受訪時表示，王增勇事件發生後，確實有些捐款人關心，捐款也受影響，但金額有限，世展會長期關注兒童議題，也會向社會大眾持續說明。
陳純敬曾任內政部次長等，未來會帶領世展會達成下一階段目標。
他說，最近注意到國內、外兒童都有權益受損方面傷害，受不平等待遇，上任後會配合國際世展會工作推動，終止兒童受暴，在資助兒童方面也會持續加強。1060106
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。