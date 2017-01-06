要求同志辭董事 世展會捐款受影響

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台灣世界展望會今天表示，西元2016年世展會整體收入增加8％，以目前經濟環境是「不容易的成長」。但前出櫃董事王增勇辭退風波後，捐款有受影響。

政治大學社會工作研究所副教授王增勇日前在個人部落格貼文表示，2008年受聘為台灣世展會董事，後因同志身分，當年9月被董事會要求辭職。

台灣世展會上午舉行新舊會長交接暨就職感恩禮拜，會長龔天行在全場見證下，交棒新任會長陳純敬。

龔天行會前受訪表示，世展會在2016會計年度整體收入增加8％，以目前經濟環境是不容易的成長，也因募款有增加，加強國內弱勢兒童照顧，如每個月補助金從新台幣1000元增加到2000元。

他說，世展會提供的協助最主要不是給錢，而是社工服務，希望提供完整的服務。

陳純敬會後受訪時表示，王增勇事件發生後，確實有些捐款人關心，捐款也受影響，但金額有限，世展會長期關注兒童議題，也會向社會大眾持續說明。

陳純敬曾任內政部次長等，未來會帶領世展會達成下一階段目標。

他說，最近注意到國內、外兒童都有權益受損方面傷害，受不平等待遇，上任後會配合國際世展會工作推動，終止兒童受暴，在資助兒童方面也會持續加強。1060106

(中央社)