華航形象廣告 陳偉殷跨界對話修護人員
旅美投手陳偉殷再度擔綱華航廣告主角，這次在片中和修護人員對話，共同呈現出「無比的專注才有完美的演出」的精神。
旅美投手陳偉殷再度擔綱華航形象廣告代言人，今年以「團隊成就旅程」為意象，邀陳偉殷擔綱演出廣告，以慢速視覺呈現投手丘上的王者陳偉殷，也呈現華航A350新機雄偉機隊與後勤維修團隊眾志成城的強大氣勢。
這支廣告首次邀請修護人員入鏡，片中可看到陳偉殷和修護人員跨界對話，修護人員面對發動機數以萬計的零件，一絲不苟的工作精神，讓陳偉殷讚嘆「無比的專注才有完美的演出」。
華航表示，為呈現廣告氣勢與質感，影片前後製作時間為期3個月，實際拍攝時間共28小時，也利用修護工廠的天車架設燈光及攝影機為了拍攝龐大的A350新機體及發動機。
華航強調，陳偉殷在球場上具有強烈的求勝心，不斷在比賽中汲取經驗並敏銳地發掘問題，尋找突破與提升，才能成就王者特質，呼應華航不斷尋找契機，持續突破創新，邁向卓越的企業精神。1060106
(中央社)
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