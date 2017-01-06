謝維洲頻繁簽購運彩 謝長廷：咎由自取

我要評比

日前傳出前行政院長、現任我駐日代表謝長廷兒子謝維洲簽賭輸千萬一事引起軒然大波，今天上午謝長廷在臉書上貼文表示，兒子、台北市議員謝維洲頻繁簽購運動彩券才有今日後果，咎由自取，應嚴格自省自律，要求謝維洲不必澄清也不該辯解。

謝長廷說，謝維洲涉及簽購運動彩券一事，他身為公眾人物，自應受媒體嚴厲監督；雖然謝維洲自認委屈，辯稱運動彩券是政府核准發行，並非賭博也不違法，更沒欠債千萬元的事實，但頻繁簽購運彩才有今日後果，咎由自取，應該嚴格自省自律，要求其不必澄清也不該辯解。

謝長廷指出，有媒體報導有「謝系立委」出面代維洲談判打折，並清償賭債云云，因涉及政界友人聲譽，謝長廷鄭重聲明「並無此事」，並稱報導媒體既然指出是「謝系立委」，應有名有姓，不妨刊出接受檢驗，避免再造新業，傷害無辜。

此外，謝長廷表示，女兒謝維芬去年8月底摔倒跌落階梯而腦部受傷，緊急送醫開刀，昏迷不醒一段日子，平常無聘雇幫傭，太太急忙回台協助照顧6個孫子女，絕非如部份媒體所說回台處理謝維洲賭債。

(旺報)