廈門導遊之星大賽，金門縣拿下3獎項

第3屆海峽兩岸（廈門）導遊之星大賽，金門縣拿下3個獎項。（縣府提供）

金門縣在比賽中脫穎而出，表現十分亮眼。（縣府提供）

金門縣導遊服務人員職業工會跨海參加在廈門市舉辦的「第3屆海峽兩岸（廈門）導遊之星大賽」，拿下首獎「人文內涵獎」和「團隊合作獎」、「優秀組織獎」等3個獎項。

由廈門市旅遊局主辦，廈門市導遊協會、廈門旅遊培訓中心承辦的2016年「第3屆海峽兩岸（廈門）導遊之星大賽」，在去年12月28日至31日在廈門市空港花園酒店展開4天活動，海峽兩岸相關單位推派24位選手參賽，金門地區由金門縣導遊服務人員職業工會陳成基偕同總幹事陳俊彣跨海參賽。

活動主題是「彩虹跨兩岸、導遊架心橋」，由台灣與廈門各推派12名選手互相抽籤配對，彼此合作交流，活動中安排相關課程包括旅遊安全事故的應急處置、主題導遊詞的創作、兩岸導遊業務的交流及戶外拓展訓練。

最後1日進行分組比賽，共有6組獎項，金門縣導遊服務人員職業工會理事長陳成基個人榮獲首獎「人文內涵獎」，金門縣導遊服務人員職業工會也獲得「優秀組織獎」，另總幹事陳俊彣帶領的分組則榮獲「團隊合作獎」。

縣府觀光處表示：「海峽兩岸導遊之星大賽」提供兩岸導遊人員交流與互相學習的平台，有助於提升金門在兩岸旅遊接待領域的服務品質，未來將在持續推動兩岸旅遊發展的大目標下，攜手共創百萬陸客來金旅遊的優質條件，讓金門觀光產業再向前邁開一大步。

(中時)