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1月6日中視午間新聞搶先看│中視新聞 20170106

今天01月06日的中視午間新聞搶先看：

夜店禁菸 室內將全禁菸 免稅店買菸將課健康捐

室內公共場所將全面禁菸！國健署預告《菸害防制法》修正草案，未來酒吧、夜店、雪茄館等場所一律禁菸，否則罰2千到1萬元。免稅店菸品也將加徵菸品健康福利捐，每條菸將貴200元。

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致癌睫膠 知名植睫毛膠含致癌物 黑心商被求重刑

「翔盛國際美業」公司涉嫌長期販售含有過量甲苯、甲醛等致癌物成分的植睫毛專用黑膠，還宣稱「孕婦可用」，獲利超過320萬元，台北地檢署依違反化妝品衛生管理條例起訴負責人，並請求從重量刑。

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101看不到 空氣品質拉警報 紫爆!市區霧濛濛一片

今天西半部從北到南的空氣品質都相當糟糕，讓整個汙染濃度明顯拉高，台北市區一片霧茫茫，環保署提醒，北部、彰化、雲嘉南及高屏地區應減少戶外活動。金門、竹苗及中部地區敏感族群注意。

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！

★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)