年貨大街救災演鍊 採買民眾安啦

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台北市消防局6日在永樂市場西側廣場舉辦「2017臺北年貨大街消防演習暨防災宣導活動」。(杜宜諳攝)

藉以強化年貨大街商家、攤商、住家及購物民眾防火觀念及火災初期應變能力。(杜宜諳攝)

現場展示了新式救災利器「關東梯」(左)的實際操作。(杜宜諳攝)

台北市永樂市場年貨大街即將開賣，台北市消防局6日在永樂市場西側廣場舉辦「2017臺北年貨大街消防演習暨防災宣導活動」，藉以強化年貨大街商家、攤商、住家及購物民眾防火觀念及火災初期應變能力。

此次演練除了救火、搬運等，台北市消防局也展示了新式救災利器「關東梯」的實際操作，關東梯由鈦合金製作，除總重比傳統三截梯略輕外，更有到達高樓層、架起速度更快等優點。

(中時)