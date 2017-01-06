渥克2017美巡首戰搶頭香 松山英樹並列第7
在美巡近年年輕高手不斷竄起之際，37歲美國選手渥克算是老將，也是大器晚成的代表性人物之一，去年在職業生涯第16個年頭，於「4大賽」最後1戰美國PGA錦標賽首奪首座大賽冠軍，讓他得以在2017首戰的「冠中冠」SBS冠軍賽與另31位高手比高低，且6日首輪以1鷹6鳥的65桿(-8)領先群雄，為今年打出好的開始。
這場比賽有32位去年單站冠軍選手參賽，世界前10到了6人，包括因傷休息近3個月的「球王」戴伊、世界第3強森、世界第5史畢斯、世界第6松山英樹、世界第7瑞德與世界第10華森。
這5位世界前10首輪表現平平，以松山英樹及強森69桿(-4)並列第7最佳，戴伊與瑞德70桿(-3)並列第12，華森與史畢斯72桿(-1)並列第22。
去年10月至12月在美、日巡出賽5場贏4冠，包括1場亞軍的松山英樹，挾著之前3連勝姿態，於這場「冠中冠」之戰爭奪4連勝。但首輪打的小心翼翼，全場雖沒有吞柏忌，但只抓到4隻小鳥，暫時落後渥克4桿。
(中時電子報)
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