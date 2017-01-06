買VR眼鏡送A片 陸電商：行業潛規則
2016是VR應用元年，隨著VR相關產業蓬勃，不好前衛玩家也買起周邊商品，在欠缺殺手鐧的情況下，大陸電商天貓網遭警方爆為牟利提高銷售量，竟以「買VR眼鏡送A片」形式吸引消費者掏錢。廣東深圳警方指出，至少已有700多人接受這樣的買硬送軟服務，目前已逮捕9件共27人，均因涉黃惹罪。
據大陸新華社報導，涉案人員多為淘寶電商或營業人員，他們透過兩種方式向客戶贈送淫穢視頻，包括建立專門QQ群，銷售VR眼鏡後引導買家加其QQ，再提供連結網址，直接提供A片影像檔；或是將A片放在雲端硬碟帳號內，以此分享給買家線上觀看或下載。
涉案人員表示，送A片是為了增加VR眼鏡銷量、積累客戶資源、讓客戶給好評等。更表示，銷售VR眼鏡免費提供客戶A片已是行業的潛規則，電商藉此模式大賺豐厚利潤，光一家網店的每月銷售收入就達到近人民幣300萬元，折合新台幣約1380萬元。
(旺報)
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