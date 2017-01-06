全球驚艷耶誕樹 新北歡樂耶誕城上榜

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全球知名時尚雜誌「哈潑時尚」（Harper's Bazaar）編輯部，日前在官方臉書精選推薦「全球最令人驚豔的19棵耶誕樹The world’s most amazing Christmas trees」，台灣新北市歡樂耶誕城的光雕投影耶誕樹獲得入選。

新北市政府觀光旅遊局表示，每年耶誕期間，「新北市歡樂耶誕城」璀璨繽紛燈飾閃耀板橋夜空，打造溫暖、浪漫與充滿幸福的氛圍，融合耶誕元素打造親子遊樂園、朋友相聚出遊及浪漫告白聖地等，已成近年國內耶誕最具特色與代表性活動。

然而，耶誕節不只在歐美國家盛行，近幾年來亞洲地區各城市都發展出別具特色的耶誕樹，「新北市歡樂耶誕城」360度3D立體光雕投影耶誕樹，除兼具科技創意與燈光美學的思維外，且與國際接軌，融合國外專業技術與台灣在地創作，激盪出不同花火，此次讓國際知名雜誌也關注。

新北市府觀光局指出，新北歡樂耶誕城360度3D立體光雕投影耶誕樹，是本次唯一獲「哈潑時尚」入選的東亞代表，與有90幾年歷史、由美國總統點亮的華盛頓特區耶誕樹並列，讓台灣民眾不用出國就能享受國際級耶誕饗宴。

觀光局表示，其他入選的地點包含法國史特拉斯堡、巴黎老佛爺百貨、英國倫敦聖潘克拉斯車站、澳洲墨爾本、美國加州科默斯、紐約洛克斐勒中心、加拿大多倫多、義大利米蘭、捷克布拉格及西班牙馬德里等地，棵棵都極富創意與特色。

其中，有時尚精品BURBERRY為Claridge's酒店親自設計，使用逾百支鋪有特別訂製金銀光澤布料的雨傘打造的創新摩登耶誕樹，以及巴黎老佛爺百貨以超過5000顆Swarovski水晶所點綴的華麗驚艷耶誕樹。台灣新北市歡樂耶誕城攜手頂尖光雕團隊，打造全球唯一360度3D立體光雕投影耶誕，帶給外界驚喜。

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(中央社)