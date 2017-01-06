北京重度霧霾 中小學補助裝空氣清淨機
連日來中國大陸北京等地出現重度霧霾，北京市教育委員會5日表示，正加快推進當地中小學和幼兒園安裝空氣淨化設備的工作，並給予財政補貼。
中國青年網報導，為了應對重度霧霾，北京除了在橙色預警時要求教育機構停止戶外活動，也採取不用到校上課的彈性教學安排。此外，北京市教委昨天表示，中小學及幼兒園已展開安裝空氣清淨機試點。
這項的消息公布後，許多網友的反應是「其他地區怎麼辦？」也有人反應，成都的家長想給孩子買空氣清淨機，卻被老師否決。更多人認為，這是治標不治本的做法。
大陸北方地區的空汙已是多年問題，對兒童的傷害更引發關注。2013年新京報曾經報導，在河北石家莊一所小學，校方發明一套室內武術健身操，其中兩個動作目的是預防霾對身體的影響，引起民眾熱議。
有民眾認為這是「瞎忽悠」。醫生也表示，健身操雖能提高免疫力，但對預防霾害有多少作用很難說。
3年來，霾害問題依舊嚴重，臨近河北的北京已決定要在中小學和幼兒園安裝空氣清淨機。1060106
(中央社)
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