全球20大最安全航空 長榮上榜

國際專業航空評鑑網站「AirlineRatings.com」公布年度全球20大最安全航空公司，澳洲航空（Qantas）位居榜首，台灣的長榮航空也榜上有名。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，過去12個月來缺乏令人振奮的好消息，但對易緊張的搭機旅客而言則有一線光明：2016年是航空史上最安全年份之一。除了一些引人矚目的意外，過去20年的墜機數字事實上逐年降低。

從2013年開始每年發布這項評比的AirlineRatings.com，在425家接受評鑑的航空公司中，選出澳洲航空為最安全的航空公司，指澳洲航空自噴射機用於客運以來，還沒出現過致命意外的紀錄，「持續在強化安全與卓越營運上，有出色表現」。

除澳洲航空外，其它依公司英文名稱第1個字母排列進入前20家最安全航空公司者還包括：紐西蘭航空（Air New Zealand）、阿拉斯加航空（Alaska Airlines）、全日空航空（All Nippon Airlines）、英國航空（British Airways）、國泰航空（Cathay Pacific Airways）、達美航空（Delta Air Lines）。

阿提哈德航空（Etihad Airways）、長榮航空（EVA Air）、芬蘭航空（Finnair）、夏威夷航空（Hawaiian Airlines）、日本航空（Japan Airlines）、荷蘭皇家航空（KLM）、漢莎航空（Lufthansa）、北歐航空（SAS）、新加坡航空（Singapore Airlines）、瑞士航空（Swiss）、聯合航空（United Airlines）、維珍航空（Virgin Atlantic）、維珍澳洲航空（Virgin Australia）。

此外，AirlineRatings.com也公布了2016年10大最佳廉航，分別為：愛爾蘭航空（Aer Lingus）、弗萊比航空（Flybe）、香港快運（HK Express）、捷藍航空（JetBlue）、捷星澳洲（Jetstar Australia）、捷星亞洲（Jetstar Asia）、湯馬斯庫克航空（Thomas Cook Airlines）、維珍美國航空（Virgin America）、伏林航空（Vueling Airlines）、西捷航空（WestJet）。1060106

(中央社)