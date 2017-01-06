越南電影分級制度上路 共分4級

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越南電影局今年1月1日開始實施電影分級制度，依照電影性愛、暴力、毒品與不雅語言等情節分成普遍級、13歲級、16歲級和18歲級共4級。

依照越南電影分級制度，普遍級電影不得包括性愛、暴力、裸體、毒品與不雅語言等畫面。其餘分級，這些畫面依觀眾年齡而分級開放，其中18歲級電影也不得包括嚴重衝擊觀眾心理的暴力情節、全裸或性交詳細描述情節以及吸毒詳細描述情節等「令人反感」畫面。

越南過去只進行審核某部電影的內容與相關情節，再決定能否在電影院放映。由於尚未實施電影分級，導致審核條件相當嚴格，去年共有30部電影不准在電影院放映，另有不少電影必須刪減部分性愛等畫面後才能放映。

電影分級制度上路後，越南電影局將邀請文化、青少年和兒童教育委員會等相關部門代表，組成電影審核小組，以利電影分級工作。

此外，越南電影局要求全國各票房公開某電影的分類等級，同時嚴格遵守電影分級規定，進行入場觀眾年齡管制。

專家表示，越南電影4級分類制度上路，取代過去「可放映」和「不可放映」2級的制度，有助電影業的發展。1060106

(中央社)