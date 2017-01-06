立院結論 9到11日完成長照電業修法
立法院長蘇嘉全今天召集朝野立法院黨團協商達成共識，9日協商電業法與長期照顧服務法部分條文修正草案，9日到11日在院會完成修法程序。
106年度中央政府總預算案部分，各黨團同意請行政部門積極在10日前儘速向各提案立法委員及黨團溝通說明，以利11日協商討論。
中國國民黨團總召集人廖國棟協商前受訪表示，目前整理後，國民黨團對總預算案的提案還有3400多案，臨時會要在20日結束，如何在有限時間完成，會想盡各種方式努力。
他說，希望相關部會儘速向提案立委說明、溝通，如果能夠被接受，提案就能減量。1050106
(中央社)
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