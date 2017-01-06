國考落榜遭笑米蟲 男殺姊判8年確定

新北市李姓男子因國考落榜，不滿長期被罹患思覺失調症的胞姊笑「米蟲」，留下遺書再持刀殺死姊後自殘。最高法院今天依殺人罪，判李男8年徒刑確定。

判決指出，李姓男子與胞姊、父母同住新北市，胞姊因罹患思覺失調症多年，多有情緒失控、不識親人，甚至毆打或持刀攻擊父母情形，李男為阻止胞姊，兩人經常發生嚴重爭執；李男準備國考而無固定工作，常遭胞姊揶揄米蟲。

李男因常感到生活受到胞姊嚴重束縛，認為家庭因而沒有希望及未來，於是萌生與胞姊同歸於盡的想法，並備好遺書。

民國104年年9月24日下午，李男因國考落榜，心情不佳，胞姊又發病在家大吵大鬧，並譏笑李男「死米蟲，要吃不會賺」；李男心情爆發，先謊稱有郵差送信騙母親下樓，他再持刀朝胞姊怒刺後，再朝自己頭部等處刺砍。胞姊送醫後死亡，李男則撿回一命。1060106

(中央社)