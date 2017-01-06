NBA》韋少飆分贏過哈登 火箭卻帶走勝利

韋斯布魯克(左)遭到奈內(右)、貝弗利兩名火箭球員壓迫，只能把球傳出。(美聯社)

韋斯布魯克、「大鬍子」哈登兩名本季最會拿大三元的球星6日正面對決，儘管韋少投進生涯新高8顆三分球，拿49分、8籃板與5助攻，表現壓過哈登26分、12助攻與8籃板，火箭仍以118比116險退雷霆，勇奪6連勝。

同時也是本季年度MVP熱門的韋斯布魯克與哈登，這場比賽都沒法拿到大三元，真正決定比賽勝負的人，也不是他們，而是最後0.7秒穩穩罰進致勝2分的火箭中鋒奈內，他最後6投全進、10罰6中，拿下18分。

除了哈登、奈內，火箭得分點眾多的優勢也有發揮，艾瑞克戈登替補攻下22分，且有5籃板、3助攻，雷恩安德生12分，因為手腕挫傷缺席兩場，6日傷癒歸隊的貝弗利，拿11分、8籃板與3助攻，阿里查10分。

賽後跟哈登熱情擁抱的韋斯布魯克，此役並未得到太多隊友火力支援，歐拉迪波17分，坎特15分、13籃板，安卓羅伯生14分，雷霆自然難逃3連敗命運，目前21勝16敗，西區排名滑落到第7。

(中時電子報)