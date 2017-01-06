汐止寵物店槍殺妻子 因深愛被害人判無期徒刑
去年3月間，男子施信誠因懷疑潛姓妻子移情別戀，獨自一人攜帶槍枝北上，到新北市汐止區，也是潛女工作的寵物店內，以行刑式朝潛頭部連開兩槍，確認死亡後才離去。士林地院審結，判決施無期徒刑，褫奪公權終身。
施聆判後告訴法官：「今天早上沒有吃藥，身體不舒服，希望能早一點回看守所。」施滿臉發紅，情緒不穩，院方考量他連同中午的精神科藥物都沒有攜帶，立即與北所衛生科聯絡，先行派車將他送回看守所。
判決指出，施犯後態度不佳，僅就持有槍彈部分坦承犯行，否認殺人，辯稱是潛拒絕與他一同回家，拿槍出來「嚇嚇他」，但根據監視器畫面，潛當天看到施，僅用手撥開他持槍的右手，隨即頭部被擊中一槍，倒下後，施又朝頭部開第二槍，殺人犯意明確。
法官開庭，施還說「槍是我開的，她再活一次，我直接殺他一次。」
但法官認為，雖然施因妻子墮胎難以諒解，無端殺人，希望能判處死刑，還哭泣表示深愛被害人，夫妻之情非全然抹滅，認為其良心未泯，判決無期徒刑。
(中時)
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